sc Heerenveen-directeur veroordeelt voetbalgeweld: "Schandalige actie"

Waar het precies aan ligt is lastig te zeggen. "Soms gebruiken we de verklaring dat het de post-coronatijd is. Men moet verveling kwijt. En er is een algehele toename in de agressiviteit binnen de maatschappij. Het zal ongetwijfeld ook met drank of andere genotsmiddelen te maken hebben. Maar het onacceptabel. Je gaat niet naar voetbal om rotzooi te trappen."

Roozemond zegt er meer op te willen handhaven. "Je moet mensen direct bestraffen. We zijn naarstig op zoek naar degene die de klap heeft uitgedeeld. Daar hoort een zware straf bij. Dat kan een stadion- of een omgevingsverbod zijn. De straf moet de boodschap overbrengen dat dit niet toelaatbaar is."