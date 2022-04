Natuurbrand in een stuk ruigte tussen Buitenpost en Rohel

De brand werd door een boswachter ontdekt, de rook trok over de sloot naast De Tjoele. Er is niet bekend gemaakt hoe de brand kon ontstaan, maar mogelijk is het door jongeren aangestoken die op de fiets in het gebied waren.

De brandweer werd rond 14.45 uur opgeroepen en verwacht nog wel even bezig te zijn met nablussen, om er zeker van te zijn dat al het vuur uit is.