Borden Rijksoverheid in Fryslân worden tweetalig, maar foutloos is het Fries niet

Regiodeal

Na het bezoek aan Franeker zal minister Bruins Slot zich in Sint Jacobiparochie verdiepen in de Regiodeal Noordwest-Fryslân in het gezelschap van onder andere burgemeester Ina Sjerps van Harlingen en burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de regiodeals afgelopen winter overgenomen van het ministerie van Landbouw. Bruins Slot wil graag onderzoeken hoe ze uitdagingen, waar plattelandsgemeenten voor staan, in samenwerking met de gemeenten kan aanpakken.

Bezorgdheid over leefbaarheid

De bevolking mag dan wel niet meer krimpen, de vergrijzing zet door en is ook een grote uitdaging als het gaat om leefbaarheid en passende huisvesting. "We hebben het niet meer over krimp, regio's met zulke uitdagingen heten nu grensregio's."

Met Bruins Slot wil Waanders graag onderzoeken hoe je geldmiddelen uit verschillende bronnen met elkaar kunt verbinden om Noordwest-Fryslân weer een goede toekomst te bieden.

De burgemeester denkt dan onder andere aan geld voor duurzame energie. "De gemeenten hebben niet veel geld, maar zijn wel aan de slag met de uitdagingen die we hebben. Als de minister ons kan steunen in de vorm van een regiodeal, dan zou dat heel mooi zijn."