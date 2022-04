Franeker is decor van Expeditie Next; landelijk wetenschapsfestival voor kinderen

Het festival Expeditie Next wordt georganiseerd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) met als doel kinderen tussen de 6 en 12 jaar te enthousiasmeren voor wetenschap. Ze krijgen een Expeditieboek met zes expedities bij verschillende plekken in de stad met opdrachten, ontmoetingen met wetenschappers, puzzels en experimenten.

"Er zijn meer dan 100 activiteiten, kinderen kunnen zelf dingen doen en demonstratie bijwonen en wetenschappers vertellen over hun onderzoeken", zegt Marcel Levi, hij is voorzitter van de NWO. "Er is voor iedereen wat leuks beleven."

Het Eise Eisinga Planetarium is te bezoeken en Museum Martena. Ook Naturalis, Thialf en het Groninger Museum doen mee.

Vele bekende Nederlanders komen, zoals Diederik Gommers en Anna Gimbrère. Presentator Klaas van Kruistum doet de 'Grote Feit of Fabel Quiz.'

Toegankelijk maken

Het doel is om de soms moeilijke wetenschap toegankelijk te maken. "Het is een landelijk evenement maar er doen ook Friese onderzoekers mee, zoals het waterinstituut Wetsus en er is aandacht voor de nationale vogel, de grutto. De GGZ is er ook en demonstreert hoe je met een Virtual Reality-bril hoogtevrees kunt overwinnen."

De NWO heeft bewust voor Franeker gekozen. "Franeker is de oudste universiteitsstad van Nederland en we wilden nu eens niet in het Westen zitten."

Al veel mensen, families en schoolklassen, hebben zich aangemeld uit het hele land. "Je kunt er een hele dag zoet zijn, Franeker is een leuke stad." De hele binnenstad is één groot festivalterrein vol wetenschapsactiviteiten en er is ook vermaak voor iedereen.