Onderzoeker van Fryske Akademy naar Amerika voor onderzoek naar taalverandering

Voeten krijgt de Rubicon-subsidie om onderzoekservaring op te doen in het buitenland. Hij gaat twee jaar naar de University of Pennsylvania in de Verenigde Staten voor zijn onderzoek.

De subsidie wordt toegekend door de NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) voor Nederlandse wetenschappers die nog niet zo lang geleden zijn gepromoveerd.

Voeten gaat in samenwerking met taalkundigen en biologen in zijn onderzoek taalverandering met een evolutionaire bril bekijken. Met technieken uit de biologie en de taalwetenschap gaat hij een grote database van klinkerveranderingen in het dialect van Philadelphia analyseren.

Impuls

Hij is als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan het project 'Friese laboratoriumsociolinguïstiek' van de Fryske Akademy. Het doel van dit project is taalvariatie en taalveranderingen in het Fries in kaart te brengen en de onderliggende mechanismen daarachter bloot te leggen.

De kennis en ervaring die Voeten gaat opdoen, wordt ook ingezet voor taalkundig (laboratorium)onderzoek naar het Fries, en gaat bijdragen aan de ontwikkeling van de Friese kennisinfrastructuur.

Taalverandering

Het scherpere beeld van de oorzaken van taalverandering dat het project moet opleveren, maakt het beter mogelijk om te voorspellen welke aspecten van variatie (ook in het Fries) kunnen leiden tot taalveranderingen, en welke factoren door taaltechnologische toepassingen goed in de gaten moeten worden gehouden.

Zo kunnen beginnende veranderingen en veranderingen die momenteel gaande zijn vroegtijdig worden opgespoord en onderzocht. Dit maakt het mogelijk om taaltechnologische toepassingen meer toekomstbestendig te maken voor potentiële en lopende veranderingen in het Fries.

Projecten zoals de Friese spraakherkenner hebben er baat bij om tijdig op potentiële veranderingen te kunnen inspelen.