Vera Koenen nieuwe trainer van VC Sneek: "Ik predik 'no guts no glory'"

Na dit seizoen verlaat een aantal speelsters het team: Roos van Wijnen stopt en Anlène van der Meer, Lieze Braaksma en Danique Aardema gaan ook weg.

Koenen: "Dat is niet lastig, want het is elk jaar zo. Maar ik had wel de hoop dat er meer zouden blijven. We zijn een heel end op weg met het formeren van een team dat aan de doelstelling kan voldoen. Dat kan meedoen om de prijzen."

Sliedrecht wint relatief eenvoudig fan VC Sneek

De wedstrijd van afgelopen zaterdag ging met 3-0 naar Sliedrecht. Die staan daardoor al met één voet in de finale, want de kans dat Sneek komende zaterdag ook met 3-0 wint in Sliedrecht is niet zo groot.

Nadenken over komend seizoen

Koenen is al druk in gesprek geweest met het bestuur van VC Sneek over volgend seizoen.

"Het is dan wel raar om hier nu te zijn. Het helpt niet dat mijn team er nu niet lekker in zat. Anders ben ik geruster. Dat maakt dat het in mijn hoofd een wat druk potje werd. Nu ben ik van Sliedrecht, maar ik kijk natuurlijk wel met een schuin oog ook naar speelsters die ik volgend jaar ga coachen. Je bent er wel mee bezig."

Ter Steege weer assistent

Nu is Henriëtte van der Steege de coach. Ze is al vier jaar assistent-trainer in Sneek, maar moest het halverwege dit seizoen overnemen van Jeffrey Scharbaai. Na dit seizoen wordt ze weer assistent, nu dus van Koenen.