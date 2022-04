Riemer van der Velde herdenkt Cruijff: "Net als Abe, een genie"

Van der Velde ging ermee aan de slag. "Ik legde Johan uit wat we wilden. Hij zei: 'ik vlieg morgen naar Barcelona toe, daar ben ik mee in gesprek. Volgende week donderdag kom ik terug. Als ik dan nog geen trainer van FC Barcelona ben, dan wil ik er met jullie over praten. Ik bel je donderdag om tien uur.'"

Die donderdagavond ging inderdaad de telefoon bij Van der Velde. "Want hij was een man van de tijd. Dus, Johan Cruijff aan de telefoon. 'Ik word trainer van Barcelona. Maar je mag het nog niet zeggen, want het wordt pas over een week bekend!'"

Manege in Oranjewoud

Het gaf wel aan dat Cruijff een man van zijn woord was en wel kon praten. "We hadden zelfs al wat gediscussieerd over de hobby's van zijn vrouw. Er was een manege in Oranjewoud, dat gaf misschien wat mogelijkheden."

Uiteindelijk kwam Cruijff nooit in dienst van sc Heerenveen, maar Van der Velde had nog best vaak contact met de nummer 14. "Ik heb verschillende keren met hem gegolfd. Dat vond hij leuk en we hadden een groepje mensen waarmee we dat vaak deden."

In de voetbalwereld ontmoetten de twee elkaar ook nog regelmatig. "Ik heb hem nog eens een boek overhandigd. Toen vertelde ik dat we in Fryslân altijd vonden dat Abe Lenstra de beste voetballer was. Maar toen ik op een gegeven moment ontdekte dat in het voorgeslacht van Cruijff ook Fries bloed zat, maakte ik me daar minder druk over."