Proef bij ONT om amateurclubs te versterken: een eigen voetbalacademie

"Wij helpen kinderen die zichzelf willen ontwikkelen om het beste uit hunzelf te halen", zegt Alex van der Veen van Veens Voetbal Academie.

Hij begrijpt niets van de negatieve verhalen over commerciële voetbalscholen. "Ik beloof de kinderen helemaal niet dat ze bij mij profvoetballer worden. Het is een extra training, en ik stimuleer ze ook helemaal niet om hun eigen club te verlaten of zo."