Nieuw paard bezorgt Van der Horst succes bij debuut

Van der Horst presenteerde haar nieuwe Duitse merrie twee weken geleden in Oranjewoud. Over twee jaar wil de Grouster amazone goud pakken met Akuna Matata in Parijs.

Afgelopen weekend was in het Waregem het debuut van het nieuwe paard met Van der Horst op de rug. Op alle drie wedstrijddagen in België pakten ze de overwinning.