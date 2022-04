Medewerkers Nij Smellinghe worden beter opgeleid voor palliatieve zorg

Daar is in de bestaande opleidingen te weinig aandacht voor, zo vindt onder andere het KWF. Dat komt daarom met een nascholingsprogramma. Dat begint in het noorden van Nederland, maar is uiteindelijk bedoeld voor het hele land.

Uit onderzoek van Nivel bleek in 2020 dat bijna twee derde zich niet genoeg geschoold vindt op het gebied van palliatieve zorg. Het is geen standaard onderdeel van de mbo-, hbo- en wo-opleidingen. Daarnaast is er een tekort aan goed opgeleide docenten met praktijkkennis om alle zorgverleners goed op te leiden.