Tweede test naar haalbaarheid aardwarmtecentrale in Leeuwarden begonnen

Een eerste test in oktober leverde een teleurstellend resultaat op. Maar na de nodige aanpassingen aan de installatie is er nu sprake van licht optimisme dat het goed komt.

Bodemlaag

De test in oktober leverde niet genoeg water op. Volgens directeur Ivar Nijenhuis van Geocombinatie Leeuwarden, het consortium dat het project uitvoert, is sinds die tijd onderzocht of de bodemlaag waar het water vandaan moet komen mogelijk niet goed genoeg is of dat de problemen lagen aan de installatie waarmee wordt gewerkt.

Het lijkt er volgens hem op dat het laatste het geval is. De installatie is nu aangepast en de hoop is nu dat de resultaten beter zijn.

8.000 huishoudingen

De resultaten van deze nieuwe test zijn waarschijnlijk midden mei bekend. Als ze positief uitpakken hoopt het consortium eind dit jaar met de bouw van de aardwarmtecentrale te beginnen. Onder andere de Achmeatoren en het MCL in Leeuwarden worden er dan op aangesloten.

Als het goed gaat kunnen er zo'n 8.000 huishoudens mee van warmte worden voorzien.