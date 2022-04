Derde 'Dag van de Paardenbloem' voor het eerst buiten gevierd

Volgend jaar is deze viering echter buiten Fryslân, want Meijer gaat met deze dag op tournee bij de provincies langs om mensen duidelijk te maken dat de paardenbloem een heel belangrijke plant is. Of eigenlijk planten; want er zijn zeker 250 verschillende soorten.

Meijer is onder andere bekend als de man achter het Herbarium Frisicum met de grootste privécollectie droge planten.

De inzet voor de paardenbloem is volgens Meijer belangrijk: "De belangrijkste boodschap is mensen beter naar de paardenbloem gaan kijken en waarderen. De paardenbloem is het boegbeeld van onze biodiversiteit en is belangrijk voor ons allemaal."

Onlangs kwam Wageningen Universiteit nog met het nieuws naar buiten dat de paardenbloem de belangrijkste plant voor de wilde bij is.

Insecten

En omdat de plant zoveel insecten aantrekt is die volgens Meijer ook heel belangrijk voor het overleven van weidevogelkuikens. Want dat is het voedsel waar ze groot van worden. Toch zijn de paardenbloemen meer en meer verdwenen uit de weides.

Ook al zie je er nog genoeg; er zijn soorten heel zeldzaam geworden en er dreigen soorten uit te sterven die eerder nog algemeen voorkwamen. Meijer roept mensen met een tuintje ook op om de paardenbloemen niet te bestrijden.