Ter Heide opnieuw geroyeerd als lid PvdA

Dat meldt partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent in een brief aan Ter Heide. Ter Heide was tegen het eerste besluit in beroep gegaan. Vrijdag heeft het partijbestuur nu opnieuw Ter Heide geroyeerd.

Als reden wordt genoemd dat hij nu deel uitmaakt van 'een ander vertegenwoordigend lichaam'. Ter Heide is namelijk gekozen als raadslid voor Lokaal Sociaal Ooststellingwerf. Hij heeft nu opnieuw dertig dagen tijd om weer in beroep te gaan.