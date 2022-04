Tichelaar Makkum blaast 450 kaarsjes uit: het hele jaar jubileumfeest

Al eeuwen vindt de Friese klei vanuit Makkum zijn weg naar architecten en ontwerpers over de hele wereld.

De oudst bekende vermelding van de steenfabriek is een aantekening op een militaire kaart die rond 1572 is gemaakt, in opdracht van Caspar de Robles, die stadhouder van Fryslân werd. Deze fabriek staat exact op de plek waar Koninklijke Tichelaar later was. De familie Tichelaar is sinds 1640 betrokken bij het bedrijf.