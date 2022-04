De Klomp: Clifton Martin ruimt rotzooi op in oostelijk Leeuwarden

Simone Scheffer wurket foar ferskate programma’s fan Omrop Fryslân. Se is presintator, einredakteur en ferslachjouwer by it nijs. Simone presintearret it programma Buro de Vries en makket achtergrûnreportaazjes oer ferskate fasetten yn de mienskip. Ferhalen mei en oer minsken yn it hert fan de mienskip. Fan sosjale problematyk oant sport en kultuer komme oan de oarder yn har reportaazjes.