100.000 bezoekers bij Tolworld in Prinsentuin Leeuwarden

Tolworld, zoals de voorstelling heet, was van donderdag tot en met zaterdag te zien in het gebied rondom de Prinsentuin. Het is een spektakelshow waar mensen langs kunnen lopen. De wandelroute voerde langs drie metershoge installaties, waaraan dansers, muzikanten en zangers op grote hoogte boven het water van de Prinsentuin zweefden. Tegen de avondlucht gaf dat met de belichting een fraai schouwspel.

Joop Mulder

Oerolorganisator Joop Mulder, die vorig jaar overleed, was degene die er met de gemeente Leeuwarden voor zorgde dat het Belgische gezelschap naar de Friese hoofdstad kwam. Met Friese kunstenaars hebben ze voor Leeuwarden de nieuwe show Tolworld gemaakt.

Het gezelschap uit Antwerpen reist al sinds 1998 de wereld over. Het was de eerste keer dat Theater Tol zo'n grote show gaf. De artistiek leider van de productie vond het feest om in Leeuwarden op te treden.