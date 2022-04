Cambuurtrainer Haar: "Met tien man hou je het niet vol"

Volgende week zondag gaan de Leeuwarders er wel vol tegenaan. De trainer houdt de moed erin.

Haar: "Verliezen is nooit leuk, of dat nu tegen PSV of in een andere wedstrijd is. Daar moet je jezelf overheen zetten. Maar er is voldoende tijd om er volgende week weer vol gas tegenaan te gaan."

Op zondag 5 mei speelt Cambuur tegen Heerenveen. Omrop Fryslân besteedt uitgebreid aandacht aan de Friese derby.