Cambuur blijft lang overeind, maar verliest van PSV

PSV is nog steeds in de race voor het kampioenschap en wilde het er dus niet bij laten zitten. Het kwam vaak gevaarlijk voor de goal van Pieter Bos, maar mede door die doelman vielen er nog geen doelpunten.

Cambuur hield het lang vol, maar net voor rust werd het dan toch gelijk. Via chaos en een voorzet van Ramalho kwam de bal voor de voeten van Zahavi, die van dichtbij de 1-1 maakte.

Volhouden

In de tweede helft moest Cambuur opnieuw vooral tegenhouden. PSV zette aan, maar net als voor rust werd het niet vaak echt gevaarlijk. Verder dan een countertje hier en daar kwam Cambuur zelf niet.

Sekou Sylla maakte het zijn ploeg met nog een half uur te gaan nog extra lastig. De linksback, die voor de rust al eens geel kreeg, ging ongelukkig op de voet van Ritsu Doan staan. Dat leverde hem opnieuw geel en dus rood op.

Over en uit

Dat had eigenlijk meteen effect, want vijf minuten later was het 1-2. Bij een vrije trap stond de Leeuwarder verdediging wat te slapen en kon Mario Götze bij de tweede paal makkelijk raak koppen.

Cambuur probeerde nog wel om weer gelijk te komen, maar met tien man kreeg het niet veel voor elkaar. Erik Schouten en Pieter Bos moesten zelfs nog een paar keer ingrijpen om een grotere uitslag te voorkomen.

In de extra tijd kwam Cambuur nog even dichtbij de gelijkmaker toen Milan Smit op aangeven van Doke Schmidt kon koppen, maar hij miste net. Een gelijkmaker zat er dus niet meer in.