Oekraïense Nataliia opgevangen in Wolvega: "Uiteindelijk gaan we winnen"

Haar wereld in Oekraïne stond bij het begin van de oorlog van een op de andere dag op z'n kop. En het duurde even voordat ze echt in de gaten had dat het menens was. "Je denkt eerst dat kan toch niet. Dat gebeurt toch niet. Zij zullen het wel oplossen. Maar dat gebeurde niet."

Het besef kwam pas later

Pas na drie dagen, toen gebouwen in haar omgeving beschoten werden en mensen uit hun buurt om het leven kwamen, kreeg ze in de gaten dat het echt serieus was en wel eens lang kon duren.

Nataliia werkt in Oekraïne al een paar jaar met veel plezier voor het Friese bedrijf Difco dat machines en apparatuur voor de agrarische sector naar hun land exporteert. Van die veilige wereld naar een leven in de schuilkelder, dat is een bijna niet voor te stellen omschakeling.

Buren in de schuilkelder

"In het begin ben je heel bang, maar je woonde er ook aan", zegt ze. "Er moet toch eten komen dus je gaat naar buiten en doet boodschappen. Het kan niet anders. We maakten grapjes dat we nu de straat eindelijk leerden kennen. In deze moderne wereld is iedereen druk en haastig. Nu leren we elkaar kennen en helpen we elkaar."

Het leven wordt door de oorlog beperkt. "Als je zo leeft denk je niet meer aan je huis of aan geld. Het enige wat je wilt is in leven blijven."