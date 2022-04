Heerenveen baalt na sterk spel: "Had liever slecht gespeeld en gewonnen"

Toch deden zijn spelers het niet eens verkeerd. Maar dat vindt Tobiasen van ondergeschikt belang. "Ik had liever een slechte wedstrijd gespeeld en gewonnen. Maar ik ben ook wel weer trots op hoe de jongens het uitvoeren. Compact staan, de bal vasthouden, de momenten vinden om tot kansen te komen."

Hij is ook blij met de eerste goal, die na zeven minuten al viel. "Dat was fantastisch, perfect uitgevoerd zoals we het voor de wedstrijd hadden besproken. Maar er is dan nog een lange weg te gaan. Als ik dan zie hoe moeilijk ze het hadden in de eerste helft en de 1-1 weggeven voor de rust. Dat is echt amateuristisch."

'Er zat meer in'

En na rust was het AZ die meer druk zette. "Het zijn wel kansen die je moet benutten in een wedstrijd, zoveel krijg je er niet. We konden momenten vinden om de bal vast te houden en we kregen kansen. Met name de kans vier minuten voor tijd om op 2-1 te komen, van Musaba. Als hij die maakt, dan is de kans groot dat je in ieder geval één punt zou meenemen. Er zat meer in vanavond."