VC Sneek verliest van Sliedrecht en moet in achtervolging voor finale

Sliedrecht is een van de sterkste ploegen van Nederland. Ze werden, na de selectie van de volleybalbond, tweede in de competitie en Sneek won dit seizoen nog niet van ze. Afgelopen maandag wonnen ze ook nog eens de beker.

Sterk begin

Toch begonnen de Snekers goed met een klein voorsprongetje. Maar halverwege de set kreeg Sliedrecht de overhand. Het gat liep even op tot 10-18, maar de Snekers beperken de schade tot 21-25.

Zo moest Sneek dus wel in de achtervolging. Zij kregen vooral moeite met de opslag, die konden ze niet onder controle krijgen. Toch maakten ze het in de tweede set goed spannend: pas op 24-26 pakte Sliedrecht de set.

In de derde set was het opnieuw spannend en Sneek kwam op 15-12 voor. Maar de bezoekers werden weer sterker, pakten de voorsprong en met 18-25 was ook de derde set voor Sneek: 0-3.

Achtervolging

Volgende week zaterdag is de tweede wedstrijd van de halve finale. Dan reist VC Sneek af naar Sliedrecht voor de laatste kans om de finale te halen. Sneek moet dan met 0-3 winnen om nog een beslissende set af te dwingen.