Late goal AZ kost Heerenveen punt in Alkmaar

AZ neemt overhand

Na de tee was het AZ dat de overheid nam. Het kwam steeds meer voor de goal van de ploeg uit Heerenveen. Aan de andere kant kwam Sarr dichtbij zijn tweede. Haye trok de zestien in en kreeg voor de voeten van Sarr. Hij schoot, maar zag dag Vindahl de bal keerde.

Musaba mist, Reijnders raakt

De kansen bleven vooral voor AZ, tot Anthony Musaba zich even liet zien. De invaller trok van halverwege het veld naar voren, sprintte alles en iedereen voorbij en haalde van dichtbij uit. Maar de huurling van AS Monaco schoot de bal wild over.

Aan de andere kant was het wel raak. Sam Beukema zette voor en Tijani Reijnders schoot hard raak.

Offensief

Heerenveen zette in de laatste minuten nog alles op alles om weer gelijk te maken. Het werd meteen al gevaarlijk toen Arjen van der Heide de paal raakte.

Sven van Beek probeerde het ook even, maar trof Jordy Clasie. En een paar tellen later was het Vindahl die de verdediger van scoren afhield.