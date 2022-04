Historie Drachtster brandweer ging bijna verloren, maar nu in expositie

De brandweer van Drachten ontstond toen er in 1770 een grote brand in een molen en een woonhuis aan de Zuidkade uitbrak.

Het was in die tijd gebruikelijk dat bij een brand inwoners een rij vormden en emmers doorgaven. Een lastig gedoe, waarbij de mensen het vuur nooit echt dicht konden naderen. Aan de Zuidkade in Drachten kwamen twee vrouwen om het leven.

Drachtster bevolking in actie

Het was wel de aanzet om te investeren in een handbrandspuit. Die bestonden al wel, maar waren duur. Oud-commandant Anne van Zenderen: "Als het kalf verdronken is, dempt men de put. Dat is eigenlijk wel wat de tendens die bij de brandweer speelde."

Met een inzamelingsactie onder de inwoners van Drachten werden 1.100 florijnen opgehaald, waarmee het eerste materiaal en een brandspuithuisje werden gekocht.