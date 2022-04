Harkemase Boys met ruime cijfers langs Ter Leede, ONS blijft winnen

Zon in Sneek

Na de verassingen tegen Volendam en Eemdijk, schijnt de zon weer wat in Sneek. Maar zoals het nu staat, moeten er nog wel play-offs tegen degradatie gespeeld worden. Een verwinning op Berkum zaterdag zou dus wel van pas kunnen komen.

Het begin van de wedstrijd was chaotisch toen de assistent-scheidsrechter geblesseerd raakte. Na een korte stop was het Berkum die de overhand nam en scoorde. Tenminste, dat dachten ze, want doelpuntenmaker Johnsen Bacuna stond buitenspel.

Snelle goals

Kansen waren er niet echt voor ONS, tot het in de 20e minuut ineens 1-0 werd. De verdedigers en keeper van Berkum gingen de fout in bij een vrije trap van Gabriël Fernando, die zomaar in het doel belandde.

Daarna ging het los: acht minuten later bracht Nick Kleen met een mooie solo Han van Dijk in stelling. Die schoot, in twee pogingen, de 2-0 binnen.

Dat duo liet meteen weer zien goed op elkaar ingespeeld te zijn. Want drie minuten na de 2-0 was het nu Van Dijk die Kleen wegstuurde: 3-0. Aan de andere kant stopte doelman Tristan Boersma een penalty.