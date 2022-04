Maarten van der Weijden steunt 'Team Wybe' voor Waterfietselfstedentocht

Team Wybe werd in 2015 opgericht, na het overlijden van hun vriend Wybe Leenstra. Hij overleed door een hersentumor en was nog maar 37 jaar. Het team fietste de Elfstedentocht in 2019 op een bierfiets. Toen werd ruim 30.000 euro opgehaald voor KWF Kankerbestrijding en de Maarten van der Weijden Foundation.

Eerder bracht het team al duizenden euro's bijeen met de Alpe d'Huzes en later nog eens 20.000 euro met het beklimmen van de Mont Ventoux.