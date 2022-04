Bioboer ziet niks in uitkopen: "Geen regionaal, maar een wereldprobleem"

Ammoniak gaat snel omhoog. Het slaat niet neer in de directe omgeving. De neerslag bij natuurgebieden komt voor een groot deel uit andere delen van het land of uit het buitenland: "Het is geen regionaal, maar een wereldwijd probleem", zegt Santing.

Stoppen met kunstmest

Om het stikstofprobleem op te lossen is het beter om te stoppen met kunstmest en in te zetten op extensief boeren met minder ingrepen in de natuur. Dat betekent: grasland met veel verschillende bloemen en planten.

De boeren moeten een ook een cursus krijgen ge ze dat kunnen aanpakken, vindt Santing. Verder moeten de koeien minder eiwitrijk voer krijgen en een paar dagen buiten lopen.

'Uitkopen heeft geen zin'

Boeren aan de rand van natuurgebieden uitkopen heeft niet veel nut, zegt Santing. Dan moet het wel een heel grote, intensieve boer zijn. Bij kleinschalige boerenbedrijven heeft het totaal geen zin.