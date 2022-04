In De Alde Feanen is een kuiken van een zeearend uit het ei gekomen

Het is niet de eerste keer dat het nationaal park in de omgeving van Earnewâld de geboorteplaats is van zeearenden. Al vijf keer heeft de zeearend met succes in het gebied gebroed. Sinds 2017 zijn er in totaal acht jongen grootgebracht.

Op de nestcam

Alles is goed op beeld te volgen, want It Fryske Gea en de Vogelbescherming hebben een 'nestcam' geplaatst. Op 14 maart werd er een eerste ei gelegd en op 18 maart volgde een tweede. Het eerste kuiken is nu uit het ei. Op de nachtbeelden is het niet heel duidelijk te zien, maar er is echt een zeearendje bij.