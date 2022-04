VV Drachten-vrijwilliger Mahmoud geraakt door lintje: "Voor mij belangrijk"

Mahmoud is halverwege de jaren 90 uit Iran gevlucht, waar hij heel verdienstelijk voetbalde als linksback van het Iraanse nationale elftal onder de 21 jaar. Uiteindelijk kwam hij in Drachten terecht. Daar kwam hij in aanraking met het voetbal in Smallingerland, toen zijn zoon bij VV Drachten ging voetballen.

VV Drachten als tweede thuis

Hij doet zelf al vrijwilligerswerk vanaf 2006 en is ook nu nog 38 uur per week actief voor VV Drachten. Enkel op vrijdag is hij vrij, Mahmoud is zes dagen per week bij de club. Hij vindt het heel belangrijk dat ieder team over goed materiaal beschikt en houdt de kwaliteit van de ballen en hesjes goed in de gaten.

Mahmoud is er bijna dag en nacht. De club is eigenlijk zijn tweede thuis geworden, zegt burgemeester Jan Rijpstra die hem het lintje opspeldde.