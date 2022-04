Politie dringend op zoek naar getuigen van steekpartij in Leeuwarden

De steekpartij was rond negen uur. De politie is meteen begonnen met onderzoek, maar dat heeft nog niet geleid tot de aanhouding een verdachte.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht. Volgens omstanders zou de jongen in de arm gestoken zijn en ging er een vechtpartij aan vooraf. Dat kan de politie niet bevestigen.

De politie komt graag in contact met getuigen en is op zoek naar camerabeelden van het incident van bijvoorbeeld een dashcam of een deurbelcamera. Getuigen kunnen zich melden via 0900 8844.