Stevens komt bijna terug bij Cambuur, maar Bos wil basisplaats behouden

In de eerdere topwedstrijden die de Leeuwarders dit seizoen in eigen huis speelden, hadden zowel Ajax als Feyenoord het moeilijk. Die clubs wonnen wel met 3-2, maar Cambuur kon ze goed partij bieden.

Dat geeft volgens Bos ook hoop voor de wedstrijd van zaterdagavond. "We hebben het Ajax ook lastig gemaakt, waarom zou dat tegen PSV niet kunnen? We moeten hun gevaar onschadelijk maken en we moeten heel zuinig zijn als we een kans krijgen. Tegen een club als PSV krijg je niet zoveel kansen, want het is een heel goede ploeg."

Slechte serie

Bos en zijn ploeggenoten willen eindelijk weer eens een resultaat behalen. Na de winterstop werden slechts vijf punten gehaald. Daarmee is Cambuur met Willem II de slechtst presterende ploeg van 2022.

De laatste overwinning dateert van 26 februari, toen Fortuna Sittard werd verslagen. "Dat steekt bij iedereen binnen de club", geeft Bos eerlijk toe. "Het wordt tijd dat dat verandert. Aankomend weekend is een mooie pot om dat te doen."