Bea Bijlsma over D66-kwestie: "Het doet pijn als dit in je partij gebeurt"

Donderdag hielden partijvoorzitter Victor Everhardt en partijleider Sigrid Kaag een persconferentie. Zij maakten excuses voor de manier van afhandelen van de zaak, aan het slachtoffer en de leden. Everhardt ging door het stof voor het achterhouden van het rapport.

Excuses van de partijtop

Kaag gaf ook te kennen dat het haar spijt: ze had persoonlijk berichten gekregen van het slachtoffer, maar had er niets mee gedaan. Ze zei dat haar rol beperkt was, omdat de afhandeling een zaak van het partijbestuur was en zij geen inzage had in het rapport. Wel neemt ze het zichzelf kwalijk dat ze onvoldoende heeft doorgevraagd.

Feitelijk heeft Kaag gelijk, zegt Bijlsma. "Dit is een situatie die onder de verantwoordelijkheid van het bestuur valt. Maar je bent politiek leider. Als het in mijn fractie zou gebeuren, zou ik meteen in de auto springen. Als je het laat sudderen, wordt het probleem groter."