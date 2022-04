Catalaans feest van boeken en rozen in Fryslân: "De beste traditie die we hebben"

Ripoll en andere Catalanen in Nederland benaderden verschillende boekenwinkels en bibliotheken. Uiteindelijk was er eentje die antwoordde: de Afûk. "Ik denk omdat ze daar het belang van minderheidstalen begrijpen. Ze hebben daar een gevoel bij."

Dat speelde inderdaad mee, zegt Elisabeth Abels-Gorter, het hoofd van de Afûkwinkel. "Het Catalaans is een minderheidstaal, het Fries is dat ook. We dachten: misschien kunnen we elkaar opzoeken."

23 april is niet alleen de dag waarop Sant-Jordi wordt gevierd, het is dan ook Wereldboekendag. "We vinden het mooi om daar ook aandacht aan te geven", vertelt Abels. "Helemaal in combinatie met Sant-Jordi is dat een mooie gelegenheid."