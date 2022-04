Heerenveenverdediger Lucas Woudenberg: "Het is mooi geweest"

"Ik heb hier met heel veel plezier gespeeld", zegt Woudenberg. "Maar ik denk dat het voor alle partijen goed is dat we een nieuwe weg inslaan. Ik kijk uit naar iets nieuws."

Woudenberg tekende in augustus 2017 een contract bij sc Heerenveen die de linksback overnam van Feyenoord. In de vijf seizoenen dat Woudenberg in Fryslân voetbalde, werd er nogal verschillend over hem gedacht. Maar, zo zegt Woudenberg: "Ik geef nooit op, blijf altijd knokken."

Basisplaats tegen AZ

Tegen AZ krijgt Woudenberg eindelijk weer een basisplaats. Dat komt mede door de uitsluitingen van Ibrahim Dresevic en Rami Kaib en de blessure fan Joost van Aken. De kans is groot dat hij als linker centrale verdediger zal spelen in de vijfmansverdediging.

De laatste weken heeft Heerenveen zich knap uit de degradatiezorgen gespeeld. "Of ik me zorgen heb gemaakt", vraagt Woudenberg. "Zorgen is een groot woord, maar feit is dat we nu weer naar boven kunnen kijken en dan zien we wel wat eruit rolt."