Drachtster Boys verliest allerlaatste eredivisiewedstrijd

Drachtster Boys begon slecht aan de wedstrijd. Het kwam al snel op een 2-0 achterstand. Door een eigen doelpunt van Cagemax kwamen de Drachtsters wel terug in de wedstrijd, maar al snel was het 4-1. Lisanne Kempe bepaalde de ruststand op 4-2.

In de tweede helft bracht Daphne de Jong de spanning terug in de wedstrijd door de 4-3 te maken. De Drachtsters probeerden van alles om de laatste wedstrijd goed af te sluiten, maar dat lukte niet. In de slotfase liep Cagemax uit naar 6-3.

Libertas en Heerenveen verliezen van koplopers

Ook Libertas ging onderuit. Bij rust was het al 0-4 voor koploper Drs. Vijfje. In de tweede helft scoorden Silke van der Wal en Sam Bosma nog wel voor de ploeg uit Damwâld, maar de overwinning kwam voor Drs. Vijfje niet in gevaar. Het werd uiteindelijk zelfs nog 2-6.

Op het veld speelde sc Heerenveen een uitwedstrijd tegen koploper FC Twente. In de elfde minuut werd het 1-0 door een doelpunt van Renate Jansen.

In de tweede helft ging het niet veel beter. Kayleigh van Dooren verdubbelde de voorsprong voor Twente en Ella Peddemors maakte er in de 64ste minuut 3-0 van. Daarna werd er niet meer gescoord.