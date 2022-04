Aris houdt stand en wint in Brussel

Het eerste kwart ging gelijk op: na tien minuten was het 26-26. Daarna kreeg Aris het spel meer en meer in handen. De Leeuwarders liepen uit naar meer dan tien punten voorsprong. Bij rust was het verschil net iets kleiner: 46-54.

Brussel zette in de tweede helft aan, maar Aris bleef steeds een gaatje houden. Aan het eind van het derde kwart was het 64-78. De Belgen vochten zich op karakter terug in de wedstrijd. Met nog een halve minuut op de klok was het 88-91. Brussel scoorde de 90-91 en in de laatste seconden kregen ze nog een kans, maar gelukkig voor Aris viel die bal niet binnen.

Topscorer

Nigel Pruitt was topscorer bij Aris met 22 punten. Quin Cooper was goed voor 19 punten en George Brock maakte er 18.