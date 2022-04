Bestuursvoorzitter SvPO stapt op na oproep schoolleiders

Op korte termijn zal er meer duidelijk worden over de opvolging van Van Denderen. Onderwijsminister Dennis Wiersma heeft al bevestigd dat er snel een interim-bestuurder aangesteld gaat worden. De SvPO-scholen blijven gewoon open.

Publiek geld onrechtmatig besteed

Wiersma zei vorige week al dat Van Denderen op moest stappen. Anders zou het Rijk geen geld meer overmaken naar de schoolstichting.

Aanleiding is een onderzoek van de onderwijsinspectie. Daaruit bleek dat voor ruim 22 miljoen euro aan publiek geld onrechtmatig is besteed. Ongeveer 16 miljoen euro daarvan is bij private stichtingen beland waar de schoolbestuurder zeggenschap in heeft.