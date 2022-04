Elfstedenwinnaar Van Benthem geëerd met kunstwerk van oude schaatsen

Kunstenaar Albert Weijs heeft het kunstwerk gemaakt van oude ijzers van Friese noren. Het beeld moet inwoners en toeristen laten terugdenken aan de oud-schaatser.

Het beeld heeft de naam 'De Schaatser' gekregen. "Als ze het hier in het dorp over mij hadden, en volgens mij gebeurde dat nogal eens, dan hadden het ze het nooit over Evert van Benthem, maar altijd over 'de schaatser'", zegt Van Benthem tegen de NOS.

Van Benthem won de tocht in 1985 en 1986. Sinds die tijd is de Elfstedentocht nog meer een keer verreden.