Waarschijnlijk weer een wolvenaanval in Fryslân: vijf schapen dood bij Makkinga

De wolf is al geruime tijd een punt van discussie in Fryslân. Nadat in april 2018 een aantal schapen werden doodgebeten bij Boyl, kwam na DNA-onderzoek voor het eerst vast te staan dat de wolf actief was in Fryslân.

Van hek tot territorium

Daarna gebeurde het steeds vaker dat dieren werden aangevallen door een wolf. Het leverde veel reacties op. Sommige boeren wilden dat er op de wolf zou worden gejaagd, maar dat mag niet, want de wolf is een beschermd dier.

Later ontstond de roep voor een wolvenhek, een hek van 150 kilometer om Fryslân om de wolf te keren, maar er zijn ook mensen die blij zijn met de wolf. Zo heeft de Partij voor de Dieren bij wijze van protest tegen het wolvenhek het dier met spandoeken verwelkomd.

Eind 2021 besloot Gedeputeerde Staten om een gebied in het zuidoosten van Fryslân aan te wijzen als een speciaal territorium waar wolven mogen komen. Het plan is dat eigenaren van vee in het territorium subsidie kunnen krijgen om maatregelen te nemen om het vee te beschermen tegen de wolf.