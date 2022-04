Tobiasen wil tegen AZ experimenteren met Arjen van der Heide

Deze week werd bekend dat Kees van Wonderen waarschijnlijk komend seizoen zijn vaste assistent Paul Simonis zal meenemen naar het Abe Lenstra stadion.

De toekomst van Tobiasen is dus onzeker: "Ik heb nog contract voor één jaar als assistent-trainer. Dit zijn vragen voor Ferry (de Haan) of voor Cees (Roozemond). Ik weet hier ook niets vanaf, of dat daadwerkelijk zo is en wat dan zijn rol eventueel gaat worden. Misschien wordt hij wel video-analist. Ik wacht wel af wat er precies gaat gebeuren. Toen ik hier voor twee jaar tekende wist ik dat er misschien wel een nieuwe trainer zou komen. Dat is nu dus exact wat er gebeurt."