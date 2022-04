Vijf jaar cel en tbs met voorwaarden voor pyromaan van Harlingen

Het Openbaar Ministerie eiste begin april zeven jaar celstraf en tbs met dwangverpleging. Dat er niet voor zeven jaar is gekozen, heeft te maken met de jonge leeftijd van de man en het advies dat deskundigen eerder gaven. Die adviseerden ook vijf jaar en tbs met voorwaarden.

De man lijdt bovendien onder verschillende storingen met borderlijn, pyromanie en alcoholmisbruik. Volgens de rechter kunnen de feiten hem daarom minder worden toegerekend. Als hij 's avonds op pad ging, had de man altijd gedronken. Hij woonde toen nog in Harlingen.

Tientallen branden

De branden waren tussen januari 2019 en februari 2021. In die periode zijn er zo'n 60 branden geweest in Harlingen, met name in de Oosterparkwijk en Plan-Zuid. In zeker 22 gevallen was er sprake van brandstichting.

In het begin ging het vooral om hokjes en auto's, maar later richtte de man zich ook op huizen. Volgens de rechtbank heeft de man "langdurig bijgedragen aan het gevoel van onrust en onveiligheid" in Harlingen. Dat hij kwetsbare mensen in gevaar bracht, wordt hem zwaar aangerekend.

Nadat de politie in juni dit jaar camerabeelden had gedeeld, kwamen er tips binnen. Het onderzoek leidde uiteindelijk naar de Leeuwarder. Hij werd begin augustus aangehouden.

Naast de celstraf en tbs met voorwaarden moet de man ook bijna 17.000 euro aan schadevergoeding betalen.