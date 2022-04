PvdA Fryslân blij met keuze voor Attje Kuiken: "Fries gezicht in Den Haag"

Attje Kuiken werd in 1977 geboren in Groningen en groeide op in Hoogezand-Sappemeer. Toen ze tien was, verhuisde ze naar Ferwert. Kuiken werd door haar moeder opgevoed. Ze heeft later wel verteld dat het door financiële zorgen geen makkelijke tijd was.

School in Dokkum en Leeuwardne

Kuiken ging vanaf 1990 naar het vwo aan het Dockinga College in Dokkum. Zes jaar later begon ze aan een studie bestuurskunde aan de Thorbecke Academie, bij het NHL in Leeuwarden.

Daarna volgde ze een studie aan de Universiteit van Tilburg en intussen woont Kuiken al tijden in Breda. Daar is ze in 2010 ook moeder geworden van een dochter.

Ze begon als beleidsmedewerker bij een ministerie en richtte in Breda een afdeling van de Jonge Socialisten op. Sinds 2006 is Kuiken lid van de Tweede Kamer.

Kuiken was tussen 2016-2017 ook al voorzitter van de Tweede Kamerfractie, toen Diederik Samsom een stap terug deed. Nu keert ze terug in deze functie.