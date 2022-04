FNV dreigt met stakingen in het openbaar vervoer

De nieuwe cao moet met terugwerkende kracht gelden van 1 juli 2021 tot 31 december van dit jaar. In het streekvervoer werken in Nederland in totaal zo'n 13.000 mensen.

Acties

Mochten de partijen er niet uitkomen, dan is er kans op een staking. "Wij gaan daar met leden over spreken. Er zijn de afgelopen maand vier bijeenkomsten gehouden in Friesland, en daar bleek dat de actiebereidheid hoog is."