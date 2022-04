Oproep SvPO-schoolleiders aan bestuurder: stap op, in belang van de scholen

Onderwijsminister Dennis Wiersma zei vorige week ook dat Van Denderen moet opstappen. Anders maakt het Rijk geen geld meer over naar de schoolstichting.

Aanleiding is een onderzoek van de onderwijsinspectie. Daaruit bleek dat voor ruim 22 miljoen euro aan publiek geld onrechtmatig is besteed. Ongeveer 16 miljoen euro daarvan is bij private stichtingen beland waar de schoolbestuurder zeggenschap in heeft.

Overdragen aan opvolger

Van Denderen zou een 'demissionaire rol' moeten aannemen totdat hij het bestuur heeft overgedragen aan een opvolger, wat de schoolleiders betreft. De leider van het Tjalling Koopmans College, dat is de SvPO-school in Hurdegaryp, is Lars Engelse.

"We menen dat deze wisseling de enige mogelijkheid is om de rust op de scholen te waarborgen, de wervingskansen ten positieve te keren en de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren", schrijven de schoolleiders in een brief.