Recordstijging huizenprijzen: koopwoning bijna kwart duurder dan vorig jaar

Dat blijkt uit onderzoek naar de prijsontwikkeling van de bestaande particuliere koopwoningen in Nederland door het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster.

Minder verkocht

In het eerste kwartaal van 2022 zijn er 29,1 procent minder koopwoningen van eigenaar gewisseld in vergelijking met een jaar eerder. In alle Nederlandse provincies was het aantal transacties lager.

In Utrecht was de daling met 38,6 procent het grootst, Fryslân staat met de 29,1 procent op een tiende plek van de twaalf provincies.

In acht provincies lag de prijsverhoging van koophuizen hoger dan 20 procent. Met 25 procent was in Flevoland de stijging het grootst. Fryslân staat met de stijging van 22,8 procent op een vierde plaats in alle provincies.

Omrop Fryslân zond afgelopen weekend deze documentaire over de huizenmarkt uit: