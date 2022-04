Papiamentu krijgt dezelfde status als Fries: gebieden zoeken samenwerking

Het eiland Bonaire is sinds 2010 een 'bijzondere gemeente' van Nederland. Sinds die tijd staat het Papiamentu op Bonaire volgens Beukenboom onder druk.

Op de scholen op het eiland wordt sinds 2010 veel minder les gegeven in het Papiamentu. Bovendien hebben veel meer Europese Nederlanders zich op het eiland gevestigd. "De bevolking is de laatste tien jaar enorm gegroeid. Als we niet oppassen worden we een minderheid op ons eigen eiland."

Werkbezoek in Fryslân

Om zich te oriënteren, heeft Beukenboom deze week een bezoek gebracht aan de drietalige basisschool in Earnewâld en ook bezoeken afgelegd aan de Afûk, het Bilts Aigene in Sint Annaparochie en de Fryske Akademy. Ze vindt dat de samenwerking tussen Bonaire en Fryslân handen en voeten zou moeten krijgen zodra het Papiamentu dezelfde status heeft als het Fries.