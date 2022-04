Undercover als loodgieter of tuinman: memoires over recherchewerk van 100 jaar geleden

Marten Veenstra uit Langezwaag verhuisde begin vorige eeuw naar Amsterdam. Daar ging hij in 1915 aan de slag bij de politie. Eerst als gewoon politieman en later als rechercheur. Dat heeft hij tot 1955 gedaan.

'Politie 1218'

In 1963, vlak voor zijn dood, heeft hij twintig zaken opgeschreven waar in zijn carrière veel om te doen was. De getypte blaadjes papier zijn nu gebundeld in het boek Het testament van agent 1218. Martens kleindochter Monique Veenstra is uitgever en zij heeft de samenstelling gedaan en het boek uitgebracht.