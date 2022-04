Luchtspektakel Tol trekt op eerste avond meer dan 20.000 bezoekers naar Prinsentuin

Dan wordt er gedanst in de lucht, de verklede artiesten hangen in kranen. "Prachtig, het mag eindelijk weer. Wat hebben we dit gemist. Cultuur is zo belangrijk, zeker voor een hoofdstad. Kijk eens om je heen, zoveel mensen."

"Leeuwarden heeft weer iets", vertelde een van de bezoekers. "Cultuur is heel belangrijk. Dit is saamhorigheid en broederschap."

Het theaterspektakel is 22 en 23 april nog te zien, van 20.00 tot 23.00 uur.