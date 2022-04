Fries in Lviv was net voor raketinslag weg: "Misschien wel een beschermengeltje"

Op het land en in de dorpen zal er niet zoveel gebeuren. "Maar in de stad loop je een groter risico, want daar sturen ze kruisraketten naartoe. Als die laag overkomen, hoor je een schel en zwaar geluid. Dat blijft je wel bij."

De mensen in het land zijn lang niet veilig en dat wordt af en toe weer heel duidelijk. "Normaal gesproken ga ik vaak tussen 06.30 en 07.00 uur op pad. Maandag was ik om zes uur al weg. En, verdorie, om 06.45 valt er een raket in de stad. Dan denk je wel dat je misschien een beschermengeltje hebt, die zegt dat je weg moet wezen."

Stress en spanningen

Nammensma merkt langzamerhand wel meer van de gevolgen van de oorlog. "Het levert stress op, voor jezelf en voor thuis. Het is zoals het is op dit moment. Maar je merkt er wel spanningen van. Af en toe heb ik wat hartkrampen en druk op de borst, al zal iedereen dat in deze situatie wel hebben. En je hebt een korter lontje."