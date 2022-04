MOA helpt al 5 jaar mensen aan werk: "Voelen dat ze bij de gemeenschap horen"

In het naaiatelier werkt Willy Dijkstra. "Het bevalt me prima, het is echt een feestje hier om elke dag te werken. Het is belangrijk voor me om mee te doen en anderen te begeleiden", vertelt ze.

"Een warm bad"

Ook Renske Harders is naaister. Zij maakt speciale bankstelhoezen die de hele wereld over gaan. Ze vindt de sfeer bij MOA geweldig. "Heel gemoedelijk, het is een warm bad. Iedereen helpt elkaar, ik heb het hier reuze naar m'n zin."