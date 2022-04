Ojanne de Vries blij met excuses bestuur: "We maken met z'n allen D66"

D66 had in 2015-2016 in actie moeten komen, toen de zaak speelde. Er is wel onderzoek gedaan, maar dat rapport is verkeerd ingeschat. Van Drimmelen bleef aan als voorzitter van de talentencommissie, dat had volgens Everhardt niet gemoeten.

Friese D66'ers ondertekenen brief

Ojanne de Vries is één van de leden die in een open brief om ophelderding vroeg aan het partijbestuur. Daarin was zij niet alleen, een hoop Friese D66'ers ondertekenden de brief. Zowel uit de gemeenten als uit de Provinciale Staten.